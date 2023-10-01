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Тюменскую молодежь приглашают на Всемирный фестиваль в Сочи

Общество, 12:40 28 октября 2023

fest2024.com | Фото: fest2024.com

Более 2 тыс. 700 заявок на масштабный Всемирный фестиваль молодежи подали жители Тюменской области. Он пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи на базе образовательного центра "Сириус".

В числе зарегистрированных участников представители молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций, молодые ученые, преподаватели и наставники, экологи, члены добровольческих, волонтерских и благотворительных ассоциаций.

Зарегистрироваться на событие можно до 4 ноября на официальном сайте фестиваля молодежи. Для волонтеров и иностранных граждан регистрация и доступна до 1 декабря 2023 года.

Всего на Всемирный фестиваль молодежи поедут 20 тыс. российских и иностранных активистов — профессионалов в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и спорта в возрасте от 14 до 35 лет.

Жители Тюменской области смогут познакомиться с молодыми и активными людьми из разных точек мира, получить опыт в сфере политики, культуры, спорта и образования от экспертов, принять участие в добровольческих акциях, пишет Мегатюмень.

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# образовательный центр Сириус , Сочи

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