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Улица имени заслуженного пилота СССР может появиться в Тюмени

Общество, 13:41 28 октября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Улице в планировочном районе № 4 "Затюменский" областного центра предложено присвоить имя заслуженного пилота СССР Юрия Суханова, сообщает городская администрация.

С этим предложением о выступил Совет ветеранов Тюменского МТУ Росавиации. Вопрос будет рассмотрен комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов уличной сети.

Горожане могут высказать свое мнение по этому вопросу на портале "Я решаю!".

Суханов Юрий Александрович – уроженец Сарапула Удмуртской республики, пилот тюменского управления гражданской авиации, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком "Отличник Аэрофлота" и почетным званием Заслуженный пилот СССР.

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