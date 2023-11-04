Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем народного единства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия объединяет множество народов, каждый из которых имеет свои уникальные традиции, культуру и язык. Это многообразие – одно из главных богатств нашей страны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем народного единства.

По словам главы области, мы сохраняем нашу историю для будущих поколений. Учимся видеть отголоски исторических событий в настоящем. Ведь в любые времена Россия находила силы в единстве и сплоченности нашего многонационального народа. Любовь к Родине, трудолюбие, вера и сегодня позволяют нам добиваться серьезных результатов и решать самые сложные задачи.

Перед нашей страной стоят новые социальные, экономические и геополитические вызовы. В условиях санкций мы продолжаем четко следовать своим целям: отстаиваем государственный суверенитет и историческую правду, развиваем внутренний рынок, сотрудничество с дружественными странами и делаем все для процветания России.

Единение жителей Тюменской области и всех российских регионов в эти дни направлено, в первую очередь, на поддержку наших участников специальной военной операции, которые защищают мирное население Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, отстаивают на передовой интересы Родины.

Всех нас связывает общее стремление укрепить Россию, сделать все для ее дальнейшего благополучия и развития.

"Дорогие земляки, желаю вам воплотить в жизнь все намеченные планы, успехов в труде на благо нашего Отечества. Вместе нам все под силу!" - сказал Александр Моор.