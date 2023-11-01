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Мигрант с фальшивыми правами управлял маршрутным такси в Тюмени

Происшествия, 15:56 01 ноября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

56-летнего мигранта отстранили от управления маршрутным такси в Тюмени 1 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция. Инспекторы полка ДПС остановили водителя на ул. Дамбовской.

Автоинспекторы обнаружили, что права у водителя маршрутки поддельные, а срок его законного пребывания на территории России уже закончился.

Водительское удостоверение направлено на экспертизу, водителя доставили в отдел полиции. Пассажиры, находившиеся в салоне автобуса, пересели в другую маршрутку.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , фальшивые права

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