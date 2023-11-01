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Тюменцев познакомили с изменениями в специальной оценке труда

Экономика, 15:23 01 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения в специальной оценке труда произошли в российском законодательстве в 2023 году. К чему должны быть готовы работодатели, чтобы не попасть под штрафы, об этом рассказали эксперты компании "ПромМаш Тест" на семинаре в Тюменском технопарке 1 ноября. Участниками стали представители около 100 компаний региона.

Директор тюменского филиала ГК "ПромМаш Тест" Антон Даньчуков отметил, что благодаря социальной ориентированности у компании насчитывается более тысячи клиентов по всей Тюменской области с учетом округов. Около сотни компаний обращаются к специалистам по вопросу спецоценки условий труда.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы оцениваем условия труда на конкретном рабочем месте: вредное оно, опасное, нужно ли эти условия улучшить, доплачивать сотруднику, компенсировать, предоставлять дополнительный отпуск и так далее. Для соблюдения всех норм 426 ФЗ по спецоценке нашими клиентами являются социальные учреждения, промышленные предприятия, нефтегазодобывающие компании", - сказал Даньчуков в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

ГК "ПромМаш Тест" образовалась в 2009 году. В Тюмени сотрудники начинали с сертификации. Сейчас выполняют процедуры по экспертизе промышленной безопасности, охране труда, метрологии, экологии. Занимаются обучением.

"У нас есть допуск к работе с гостайной, мы работаем по государственным контрактам с лицензией ФСБ. У нас широкий спектр услуг для максимального количества работодателей. В тюменской компании трудятся 50 человек, а сама группа компаний – более трех тысяч человек", - говорит руководитель департамента оценки условий труда ООО "ПромМаш Тест" Михаил Марков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменская компания "ПромМаш Тест" - участник Ассоциации "Нефтегазовый кластер" - выступила инициатором проведения семинара по промышленной безопасности. Эксперты рассказали тюменцам о новом подходе к оценке и управлению профессиональными рисками, возможностях электронной платформы по охране труда, об изменениях в законодательстве в правилах проведения экспертизы промышленной безопасности и обучения работников.

Анжела Лебедева

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# нефтегазовый кластер , предприятия , промышленность , тюменский технопарк

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