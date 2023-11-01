Тюменцев познакомили с изменениями в специальной оценке труда

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения в специальной оценке труда произошли в российском законодательстве в 2023 году. К чему должны быть готовы работодатели, чтобы не попасть под штрафы, об этом рассказали эксперты компании "ПромМаш Тест" на семинаре в Тюменском технопарке 1 ноября. Участниками стали представители около 100 компаний региона.

Директор тюменского филиала ГК "ПромМаш Тест" Антон Даньчуков отметил, что благодаря социальной ориентированности у компании насчитывается более тысячи клиентов по всей Тюменской области с учетом округов. Около сотни компаний обращаются к специалистам по вопросу спецоценки условий труда.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы оцениваем условия труда на конкретном рабочем месте: вредное оно, опасное, нужно ли эти условия улучшить, доплачивать сотруднику, компенсировать, предоставлять дополнительный отпуск и так далее. Для соблюдения всех норм 426 ФЗ по спецоценке нашими клиентами являются социальные учреждения, промышленные предприятия, нефтегазодобывающие компании", - сказал Даньчуков в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

ГК "ПромМаш Тест" образовалась в 2009 году. В Тюмени сотрудники начинали с сертификации. Сейчас выполняют процедуры по экспертизе промышленной безопасности, охране труда, метрологии, экологии. Занимаются обучением.

"У нас есть допуск к работе с гостайной, мы работаем по государственным контрактам с лицензией ФСБ. У нас широкий спектр услуг для максимального количества работодателей. В тюменской компании трудятся 50 человек, а сама группа компаний – более трех тысяч человек", - говорит руководитель департамента оценки условий труда ООО "ПромМаш Тест" Михаил Марков.

Тюменская компания "ПромМаш Тест" - участник Ассоциации "Нефтегазовый кластер" - выступила инициатором проведения семинара по промышленной безопасности. Эксперты рассказали тюменцам о новом подходе к оценке и управлению профессиональными рисками, возможностях электронной платформы по охране труда, об изменениях в законодательстве в правилах проведения экспертизы промышленной безопасности и обучения работников.

Анжела Лебедева