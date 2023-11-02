Тюменцев-контрактников регион обеспечивает дополнительным обмундированием

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительное обмундирование от Тюменской области получают тюменцы, заключившие контракт на военную службу. Все вещевое, продовольственное, денежное довольствие от Министерства обороны контрактник получает в той воинской части, куда он прибывает с пункта отбора.

"По поручению губернатора Тюменской области жителям региона, заключающим контракт, в пункте отбора в Тюмени также выдают дополнительное обмундирование", - рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Тюмени майор Алексей Колчин.

По его словам, в комплект входят спальный мешок, туристический коврик, два рюкзака: тактический и для личных вещей, наколенники и налокотники, подсумки и тактические перчатки, а также спецснаряжение.

Желающие начать карьеру в Вооруженных силах России могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства, а также в пункт отбора в городе Тюмени по адресу: ул. Республики, 2.

Телефон горячей линии — 117, телефон пункта отбора — 8 (3452) 79-19-04, Call-центр — 8 (3452) 79-19-05.