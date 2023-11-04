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Стенд Тюменской области стал частью масштабной выставки "Россия"

Общество, 18:00 04 ноября 2023

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Стенд "Тюменская область, я люблю тебя!" стал частью масштабной выставки "Россия", которая открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Она сегодня начала работу в Москве на ВДНХ. Тюменская экспозиция рассказывает о ключевых достижениях региона и объясняет, как формировался тюменский характер. Кем были предки, что им пришлось преодолеть, чтобы выжить в Сибири. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор области Александр Моор.

"На стенде за несколько минут можно узнать историю нашего региона, посмотрев уникальный диджитал-сериал. Сердце Тюменской области сделано в виде пикселей, как в популярной компьютерной игре. Много интерактивных фишек. Вся информация в простой доступной форме. Ведь в первую очередь выставка рассчитана на подрастающее поколение, на тех, кому совсем скоро предстоит прийти на производство, учить детей, лечить земляков, строить дома, развивать нашу экономику", - сказал Александр Моор.

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