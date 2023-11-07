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28 муниципальных учреждений культуры Тюменской области подключились к программе "Пушкинская карта"

Общество, 18:16 06 ноября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

28 муниципальных учреждений культуры Тюменской области подключились к программе "Пушкинская карта" за 2023 год. Среди них – 24 школы искусств, сообщает региональный департамент культуры.

Новые возможности досуга предлагают владельцам карты детские школы искусств. К примеру, можно сходить на концерт "Все свои", мастер-класс "Аксессуар в технике тафтинг" или в мастерскую чудес "Творчество без границ".

С афишей всех мероприятий, доступных по "Пушкинской карте", можно познакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

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# культура , Пушкинская карта

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