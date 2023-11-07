28 муниципальных учреждений культуры Тюменской области подключились к программе "Пушкинская карта"
Общество, 18:16 06 ноября 2023
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
28 муниципальных учреждений культуры Тюменской области подключились к программе "Пушкинская карта" за 2023 год. Среди них – 24 школы искусств, сообщает региональный департамент культуры.
Новые возможности досуга предлагают владельцам карты детские школы искусств. К примеру, можно сходить на концерт "Все свои", мастер-класс "Аксессуар в технике тафтинг" или в мастерскую чудес "Творчество без границ".
С афишей всех мероприятий, доступных по "Пушкинской карте", можно познакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.