28 муниципальных учреждений культуры Тюменской области подключились к программе "Пушкинская карта"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

28 муниципальных учреждений культуры Тюменской области подключились к программе "Пушкинская карта" за 2023 год. Среди них – 24 школы искусств, сообщает региональный департамент культуры.

Новые возможности досуга предлагают владельцам карты детские школы искусств. К примеру, можно сходить на концерт "Все свои", мастер-класс "Аксессуар в технике тафтинг" или в мастерскую чудес "Творчество без границ".

С афишей всех мероприятий, доступных по "Пушкинской карте", можно познакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.