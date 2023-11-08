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В Тюменских вузах учатся более 14 тысяч первокурсников

Общество, 19:40 08 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 тыс. 45 первокурсников учатся в вузах Тюменской области. Все они зачислены по итогам приемной кампании 2023 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Результаты были озвучены на Совете ректоров вузов 8 ноября.

"Слаженная работа, оперативное реагирование на возникающие вопросы позволили вузам провести прием на достойном уровне", - поблагодарил ректоров за проведенную приемную кампанию заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всего абитуриенты подали 90 тыс. 700 заявлений, более 60 % из них - в электронной форме. А прирост первокурсников составил более 2 тыс. человек.

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# Алексей Райдер , вузы , приемная кампания , Совет ректоров , студенты

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