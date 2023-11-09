Тюменская область по уровню рождаемости занимает 11 место в России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 тыс. 668 детей появились на свет в Тюменской области за январь-август 2023 года. По числу родившихся на 1000 населения среди субъектов РФ область занимает 11 место и третье - в УФО, сообщает региональный департамент экономики, опираясь на данные Росстата.

За восемь месяцев миграционный прирост в Тюменской области составил 4 тыс. 660 человек, это девятое место среди субъектов РФ и второе - в УФО. С учетом естественного и миграционного приростов численность населения Тюменской области по состоянию на 1 сентября составила 1 млн 614 тыс. человек, увеличившись с начала текущего года на 5,5 тыс. человек.