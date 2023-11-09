  • 9 ноября 20239.11.2023четверг
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменских школьников отметили на всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Общество, 17:43 09 ноября 2023

"Большая перемена" во ВКонтакте | Фото: "Большая перемена" во ВКонтакте

Тюменская школьница Дарья Ратушняк победила на всероссийском конкурсе учащихся старших классов "Большая перемена". Она стала одной из лучших среди 1 тыс. 500 участников. Полина Гаева из лицея №81 Тюмени и Екатерина Прощенко из Казанской школы — также призеры конкурса, который состоялся в детском центре "Артек".

Лауреатов поздравил полпред президента России в УФО Владимир Якушев. "Уверен, что опыт, полученный ребятами в период прохождения конкурсных испытаний, пойдет на пользу в жизни, а образовательные сертификаты помогут приблизиться к мечте и добиться самореализации в выбранной сфере деятельности", - отметил он.

Победители среди учащихся 10-х классов получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вуз, призеры — по 200 тыс. рублей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 09.11.2023Владимир Якушев открыл заседание национальной части Форума глав регионов государств ШОС
19:03 09.11.2023Тюменка представила панно "Вода" на международной конференции по керамике
18:49 09.11.2023Росреестр проконсультирует представителей тюменских профсообществ
18:38 09.11.202375 преступлений раскрыли в Тюмени с помощью камер видеонаблюдения