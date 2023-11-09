Тюменских школьников отметили на всероссийском конкурсе "Большая перемена"

| Фото: "Большая перемена" во ВКонтакте | Фото: "Большая перемена" во ВКонтакте

Тюменская школьница Дарья Ратушняк победила на всероссийском конкурсе учащихся старших классов "Большая перемена". Она стала одной из лучших среди 1 тыс. 500 участников. Полина Гаева из лицея №81 Тюмени и Екатерина Прощенко из Казанской школы — также призеры конкурса, который состоялся в детском центре "Артек".

Лауреатов поздравил полпред президента России в УФО Владимир Якушев. "Уверен, что опыт, полученный ребятами в период прохождения конкурсных испытаний, пойдет на пользу в жизни, а образовательные сертификаты помогут приблизиться к мечте и добиться самореализации в выбранной сфере деятельности", - отметил он.

Победители среди учащихся 10-х классов получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вуз, призеры — по 200 тыс. рублей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.