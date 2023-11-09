Полярное сияние красных оттенков впервые зафиксировали жители Тюмени

| Фото: Евгений Бушуев, vk.com/astro_tower | Фото: Евгений Бушуев, vk.com/astro_tower

Полярное сияние с преобладающими красными оттенками впервые увидели воочию жители Тюмени, окрестных сел Червишево, Решетникова и других. Данное явление чаще всего происходит в средней полосе России, южных регионах. Для северян оно вполне обычное, но в Тюмени его удалось увидеть ночью 6 ноября благодаря ясной погоде.

"Многие думают, что полярные сияния возникают от магнитной бури. Это не так. Оба этих явления следствие одной причины – удара солнечной плазмы по магнитосфере Земли. Поэтому магнитная буря может быть индикатором, но никак не причиной полярного сияния", - рассказали специалисты Обсерватории "Старая башня" в Червишево.

Примерно с 21 часа 30 минут тюменцы стали делится фотографиями сияний в соцсетях. Сначала наблюдалось слабое свечение, постепенно оно становилось все ярче.

"На небе феерически переливались зеленые и красные оттенки. Вдоль федеральных трасс люди останавливались на обочинах и завороженно смотрели на это небесное светопреставление. В городах мешали фонари, но сияние было видно и там. Возможности современных смартфонов позволяли снимать даже на видео фантастические переливающиеся узоры в небе", - отметили эксперты.

По мнению астрономов, в этот раз Полярное сияние было насыщено красными оттенками. Это связывают с большой плотностью плазмы.

"Атмосфера выше 200 километров довольно разрежена, поэтому электроны обычного солнечного ветра редко сталкиваются с молекулами кислорода на такой высоте. Взаимодействие начинается ниже - 150-100 километров, где атмосфера более плотная. Поэтому зеленые сияния наблюдаются чаще всего. Когда же прилетает очень насыщенное облако плазмы (как в этот раз), на редкие молекулы кислорода попадает много электронов и взаимодействие начинается уже в верхних слоях атмосферы, а сияние приобретает красные оттенки", - пояснили специалисты.

Наблюдатели из южных регионов видят верхнюю часть сияния, нижняя для них скрыта за горизонтом, поэтому "красных" фото больше от россиян.

Анжела Лебедева