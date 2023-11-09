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Тюменка представила панно "Вода" на международной конференции по керамике

Общество, 19:03 09 ноября 2023

www.tyuiu.ru

Доцент кафедры дизайна архитектурной среды Тюменского индустриального университета Людмила Козлова представила панно "Вода" на Международном симпозиуме по керамике в Турции. В конференции участвуют 27 художников-керамистов из 12 разных стран мира, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Людмила Козлова познакомила аудиторию со своим творчеством, рассказала о традициях страны и региона. Вдохновившись общением с коллегами и атмосферой, она создала скульптуру, назвав ее "Крещение".

"На семинаре художники делились своими авторскими техниками. Мы погрузились в историю от древних технологий обжигов до современных технологических экспериментов, при этом была возможность опробовать разные техники. Я решила создать крестильную керамическую рубашку, которая является символом чистоты, невинности и новой жизни. Скульптура "Крещение" напоминает о духовных ценностях в жизни человека. Итоговая работа обжигалась в технике Раку, при которой глина задымляется и приобретает черный цвет", - пояснила доцент ТИУ.

В планах Людмилы Козловой организовать международный симпозиум по керамике в Тюменской области.

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