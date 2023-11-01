Тюменские студенты получили стипендии Почетного консула Республики Казахстан

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Три студента ТюмГУ признаны победителями конкурса на право получения стипендии Почетного консула Республики Казахстан. Они отмечены за достижения в научно-исследовательской, учебной и социальной деятельности и получат вознаграждения в размере 100, 50 и 25 тыс. рублей соответственно, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Стипендия учреждена в ТюмГУ в 2022 году и выплачивается второй раз. Имена финалистов конкурса на получение именной стипендии назвал Почетный консул Республики Казахстан в Тюмени Владислав Квасов.

Дипломом I степени награждена магистрант программы "Математическая биология и биоинформатика" X-BIO Софья Шадрина, диплом II степени получила аспирант специальности "Экономическая социология" Юлия Худякова. Третье место у студентки ИнЗем Маргариты Скрицкой (направление "Экология и природопользование").

"Российская Федерация и Республика Казахстан являются добрыми соседями и стратегическим партнерами. Развитие и поддержка человеческого капитала для обоих государств очень важны. Надеюсь, что знания, навыки, умения, которые вы получаете в Тюменском госуниверситете, послужат дальнейшему развитию отношений между странами", – отметил Владислав Квасов.

В этом году на конкурс поступило 27 заявок от талантливых обучающихся университета. Грамотами за выдающиеся результаты в учебной, научной и общественной деятельности также были награждены студенты Данила Кревень и Полина Жингель. До победы ребятам не хватило буквально пары баллов.

"Несмотря на то, что мы живем в век технологий, искусственного интеллекта, главной ценностью остается сам человек, который самостоятельно выстраивает свою индивидуальную образовательную траекторию. Развивайтесь дальше, а мы вам будем в этом помогать", – добавил ректор ТюмГУ Иван Романчук.