О профессии преподавателя вуза расскажут тюменским школьникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча из цикла мероприятий по профориентации "Public talk "Делюсь призванием" пройдет для тюменских подростков в Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова 16 ноября.

Старшеклассники и абитуриенты познакомятся с профессией преподавателя высшего учебного заведения. Представители тюменских вузов расскажут об особенностях, многофункциональности и важности своей работы, сообщает пресс-служба библиотеки.

Тюменские подростки узнают, какие личностные качества нужно развивать, чтобы стать наставником академической дисциплины; легко ли молодому специалисту завоевать авторитет среди коллег и студентов; нужно ли в процессе работы повышать свою квалификацию для карьерного роста; есть ли у преподавателя свободное время для занятия хобби.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Орджоникидзе, 59, 3 этаж. Начало в 13 часов. Более подробная информация по телефону: 8 (3452) 565-053.