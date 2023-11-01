Александр Моор поблагодарил сотрудников СМИ в обеспечение открытости избирательного процесса

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Благодарственные письма губернатора Тюменской вручил Александр Моор четырем коллективам и 24 сотрудникам СМИ. В числе награжденных – выпускающий редактор Информационного агентства "Тюменская линия" Любовь Бушмакина.

"Вы информировали жителей Тюменский области, Югры и Ямала о ходе избирательной кампании, ее кандидатах и их программах, о проведении единого дня голосования. Только на 10 сентября для освещения выборов в избирательной комиссии Тюменской области было зарегистрировано более 260 представителей 58 СМИ", - сказал губернатор на встрече с представителями ключевых СМИ региона, которая состоялась в Большом зале областного правительства.

Он добавил, что средства массовой информации внесли большой вклад в обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса в регионе.

Евгений Бабенко