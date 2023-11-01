Более 900 предпринимателей Тюменской области воспользовались бесплатными консультациями по онлайн-торговле

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 900 предпринимателей Тюменской области воспользовались бесплатными консультациями по онлайн-торговле с начала 2023 года. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Тюменские представители малого и среднего бизнеса все чаще выходят на маркетплейсы. В этом им помогают сотрудники центра "Мой бизнес". Для предпринимателей доступна комплексная услуга - от сопровождения при заключении договора до анализа рынка и подбора ассортимента.

Виктория Финевич из Нижнетавдинского района занимается пчеловодством, а пчелиный воск использует для изготовления свечей. При поддержке специалистов Инвестиционного агентства в ноябре вышла на интернет-площадку.

Тактильные книжки-игрушки из фетра шьет Оксана Сошка из Тобольска. По ее мнению, сотрудничество с крупным игроком в сфере электронных продаж открывает новые возможности для роста и развития предпринимательства.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Кондитер со стажем из Нижней Тавды Татьяна Ивакова после выхода на маркетплейс расширила клиентскую базу. Ее имбирные пряники уже оценили первые покупатели.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Главная проблема предпринимателей — недостаток знаний. Обучение в онлайн-школах стоит немалых денег, "Мой бизнес" дает дополнительное образование бесплатно", - отметила руководитель центра "Мой бизнес" в Тюменской области Ильяна Багишева.