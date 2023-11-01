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Более 900 предпринимателей Тюменской области воспользовались бесплатными консультациями по онлайн-торговле

Экономика, 15:54 15 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 900 предпринимателей Тюменской области воспользовались бесплатными консультациями по онлайн-торговле с начала 2023 года. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Тюменские представители малого и среднего бизнеса все чаще выходят на маркетплейсы. В этом им помогают сотрудники центра "Мой бизнес". Для предпринимателей доступна комплексная услуга - от сопровождения при заключении договора до анализа рынка и подбора ассортимента.

Виктория Финевич из Нижнетавдинского района занимается пчеловодством, а пчелиный воск использует для изготовления свечей. При поддержке специалистов Инвестиционного агентства в ноябре вышла на интернет-площадку.

Тактильные книжки-игрушки из фетра шьет Оксана Сошка из Тобольска. По ее мнению, сотрудничество с крупным игроком в сфере электронных продаж открывает новые возможности для роста и развития предпринимательства.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Кондитер со стажем из Нижней Тавды Татьяна Ивакова после выхода на маркетплейс расширила клиентскую базу. Ее имбирные пряники уже оценили первые покупатели.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Главная проблема предпринимателей — недостаток знаний. Обучение в онлайн-школах стоит немалых денег, "Мой бизнес" дает дополнительное образование бесплатно", - отметила руководитель центра "Мой бизнес" в Тюменской области Ильяна Багишева.

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# малый и средний бизнес , онлайн , предпринимательство

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