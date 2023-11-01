Избирательная система России, по оценке эксперта, готова оперативно реагировать на современные вызовы времени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Избирательная система в Российской Федерации за годы своего существования продемонстрировала, что готова оперативно реагировать на современные вызовы времени. В этом уверен руководитель исполкома "Народного фронта" Псковской области Виктор Остренко.

Наиболее сложный этап за последнее время был, по его словам, сопряжен с вынужденными испытаниями системы в период пандемии COVID-19.

"Электоральный цикл данного периода потребовал новых организационных подходов, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность избирателей, а также ускорил процессы по внедрению дистанционного электронного голосования (ДЭГ), - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Все споры вокруг ДЭГ стали приобретать конструктивное русло, а современные формы работы избирательной системы прошли первые свои испытания в ходе прошедших в этом году выборов".

Совершенствование российской избирательной системы обсудил на встрече с членами Центральной избирательной комиссии и председателями региональных комиссий президент России Владимир Путин. Встреча была приурочена к 30-летию избирательной системы России.