Эксперт оценил значение фильма "Папаша в бегах" для отечественного кинематографа

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Кинозритель соскучился по отечественным фильмам с глубоким смыслом и содержанием. Такую точку зрения высказал член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал предпремьерный показ художественного фильма "Папаша в бегах", который состоялся в ДК "Нефтяник" в Тюмени.

Примечательно, по его словам, то, что в фильме, снятом молодым режиссером из Тюмени Алексеем Южаковым, принимают участие жители области.

"В этом и есть изюминка, - подчеркнул Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", - На большом экране работают новички и маститые мастера сцены".

"Папаша в бегах" - комедийная приключенческая мелодрама, которая напоминает зрителю об ответственности, доверии и других важных нравственных ценностях. Фильм рассказывает о путешествии вахтовика Толи и беспризорника Коли в город Когалым, которое изменит их жизни навсегда. Сценарий кинокартины впервые в истории тюменского кино был признан лучшим на Всероссийском питчинге дебютантов. Проект получил поддержку Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, бизнес-структур.

Фильм снят молодым режиссером из Тюмени Алексеем Южаковым преимущественно на территории Тюменской области, при этом команда проекта на 72 процента состоит из жителей нашего региона. Главные роли в картине исполнили известные актеры Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева.

В Тюменской области, по словам губернатора Александра Моора, работает уже отлаженная система поддержки молодежных сообществ совершенно разных направлений, подчеркнул. В регионе действует целый комплекс специализированных пространств: Молодежный театральный центр "Космос", мультицентры "Моя территория" и "Контора пароходства". Одним из таких проектов в 2017 году стал и "Медиаполис".

"Выбранный правительством Тюменской области курс на поддержку молодежных инициатив и создание инфраструктуры для самореализации молодых людей оказался правильным и, главное – результативным", - заявил губернатор.

Премьера фильма "Папаша в бегах" состоялась 13 ноября в Москве. С 16 ноября стартует массовый показ кинокартины почти в 1 300 кинотеатрах страны.