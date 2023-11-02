Именные стипендии губернатора Тюменской области стали стимулом для студентов и аспирантов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Именные стипендии губернатора - это мощный стимул для студентов и аспирантов и дальше демонстрировать выдающиеся достижения в учебной, научной и общественной деятельности. В этом уверена заведующая кафедрой международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Татьяна Подольская, которая прокомментировала вручение именных стипендий губернатора Тюменской области 85 студентам и аспирантам.

"Такая высокая оценка достигнутых в процессе обучения результатов - значимое вложение в персональное портфолио будущих специалистов и важное конкурентное преимущество при трудоустройстве на региональном рынке труда, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - А для других студентов и аспирантов вузов региона - это дополнительная мотивация участвовать в интеллектуальных и общественных мероприятиях, развивать свои способности и реализовывать творческие проекты на благо региона и России в целом".

Именные стипендии губернатора Тюменской области вручаются выдающимся студентам и аспирантам региона уже на протяжении более 20 лет. За все время стипендиатами стали свыше 2 тыс. молодых людей.

"Приоритет правительства и губернатора — это признание и поддержка талантливых, амбициозных, целеустремленных молодых людей, - заявил заместитель главы региона Тюменской области Алексей Райдер, вручивший удостоверения стипендиатов. - В нашей области очень много возможностей для раскрытия талантов. Я уверен, успех ждет каждого из сегодняшних лауреатов".