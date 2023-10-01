Сотрудничество с обществом "Знание" позволит Тюменской области укрепить свой научный потенциал, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Активное вовлечение учащихся в научные исследования и проекты способствует их развитию и подготовке к будущей профессиональной деятельности. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, который прокомментировал соглашение о сотрудничестве, подписанное правительством Тюменской области и Российским обществом "Знание".

Такое сотрудничество, по его словам, позволит Тюменской области укрепить свои научные и инновационные потенциалы, а преподавателям получить новые знания и методики, которые затем будут применяться в учебном процессе.

"Организация проводит конкурсы и олимпиады по различным предметам, которые позволяют выявить талантливых учащихся и стимулируют развитие научных исследований, - отметил Борис Корсунский, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Участие в таких мероприятиях позволит Тюменской области привлечь внимание к своим научным достижениям и привлечь новые инвестиции в научно-исследовательские проекты".

Торжественная церемония подписания соглашения сотрудничестве состоялась в рамках заседания Наблюдательного совета Тюменского регионального отделения Российского общества "Знание".

Тюменская область, как отметил губернатор Александр Моор, готова принимать участие в различных федеральных мероприятиях, реализуемых Российским обществом "Знание", которое было воссоздано по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Только за прошедшие четыре месяца Тюменское региональное отделение общества "Знание" провело в общей сложности 210 мероприятий с охватом более 5,5 тысячи слушателей", – отметил губернатор.