Эксперт: равенство всех перед законом – это и есть укрепление межнационального согласия

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У каждого жителя и у каждого гостя многонациональной страны должно быть четкое понимание - за нарушение закона придется отвечать. Тогда будет мир, дружба, порядок и взаимное уважение.

В этом уверен медиатехнолог из Петербурга Сергей Наумов, который прокомментировал поручение президента России Владимира Путина руководителям регионов и главам силовых ведомств принимать твердые и своевременные меры по защите конституционного строя страны, прав граждан и межрелигиозного согласия.

Равное отношение ко всем национальностям и неотвратимость наказания, недопущение ситуаций, когда мигранты совершают преступления в отношении коренного населения и остаются безнаказанными – это, по мнению эксперта, и есть укрепление межнационального согласия.

"Правила должны быть одни для всех, без перегибов и без неуместной доброты, которая некоторыми может восприниматься как слабость, - подчеркнул Сергей Наумов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Определять степень виновности должен суд, а не лидеры общественного мнения или диаспоры… Тогда любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь будут обречены. И об этом неоднократно говорил федеральный центр. Каждый должен заниматься своим делом. Экспертное сообщество может способствовать профилактике межнациональных конфликтов тем, что будет называть вещи своими именами, делать всё, чтобы проблемы не умалчивались. Чтобы все видели, и коренные жители и мигранты - закон один для всех, и он работает. Слово толерантность нужно понимать правильно. Государство сегодня действует правильно и честно".

На совещании по ситуации в Дагестане Владимир Путин обратил внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия.