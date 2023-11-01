Эксперт оценил значение выставки "Россия" для патриотического воспитания молодежи

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В патриотическом воспитание подрастающего поколения — настоящего и будущего России – увидел особое предназначение международной выставки-форума "Россия" член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.

С любовью и уважением к Родине, по его мнению, не рождаются. Эти чувства прививаются через воспитание, знакомство с историей Отечества, с трудовыми и военными подвигами предков, вызывающими гордость и чувство сопричастности.

"Воспитание — это не только наставления, но и возможность соприкоснуться к реликвиям — эпохальному культурному наследию страны и края, а также - познать многообразие и уникальность природы, флоры и фауны родной земли, открыть возможности для самореализации личностного потенциала дома — не на чужбине, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - И конечно, отрадно, когда источники силы, гордости, почитания и поклонения родному региону, его истории, народу, в интересной и разумно технологичной форме представлены на главной выставке России, позволяя всем желающим ознакомиться и соприкоснуться с ними".

Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства на ВДНХ в Москве. Ее целью стала демонстрация важнейших достижений страны в разных отраслях экономики.

Свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Выставку, которая пройдет до 12 апреля 2024 года, уже посетили более полумиллиона человек.

Стенд Тюменской области встречает гостей выставки большим пиксельным сердцем. На фасаде конструкции посетители могут рассмотреть карту России, собранную из найденного в тюменских лесах мха.

Значимо, по мнению Евгения Савченко, чтобы непосредственно в регионах также действовали и совершенствовались выставочные центры-музеи, посещение которых позволяло бы подрастающему поколению получить наглядное и тактильное представление о значимости своего региона, вносящего достойный вклад в поддержании и развитии государства и общности народов России.