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Эксперт оценила значение "Абилимпикса" для людей с ограниченными возможностями

Общество, 14:04 20 ноября 2023

admtyumen.ru

Увеличение числа участников регионального чемпионата "Абилимпикс" в Тюменской области почти в 9 раз за 7 лет свидетельствует не только о востребованности возможностей продемонстрировать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями свои умения и компетенции, но и о развитии самого проекта.

Об этом заявила заведующая кафедрой международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, которая прокомментировала итоги встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с региональной сборной Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2023".

Чемпионат, по мнению эксперта, перерос национальные границы, что обеспечивает расширение международного сотрудничества в сфере инклюзивного образования.

"В этом году впервые на Национальном чемпионате "Абилимпикс" прошли Международные открытые соревнования, в которых приняли участие представители семи стран, - отметила Татьяна Подольская, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Но главная задача, с которой, без сомнения, справляется этот чемпионат – это дать возможность инвалидам и людям с ограниченными возможностями продолжать верить в себя и свои силы. За прошедшие годы увеличилось число компетенций соревновательной программы чемпионата, в 2023 году их было уже 49".

Национальный чемпионат "Абилимпикс" прошел в октябре в Москве. Тюменскую область в этом году достойно представили 12 тюменских мастеров - школьники, студенты и специалисты. В копилке нашей области – одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали в различных номинациях. Глава региона поздравил команду с высоким результатом и вручил победителям, призерам и экспертам-тренерам благодарственные письма.

"Я знаю, что "Абилимпикс" для каждого из вас – не просто соревнования. На этой площадке вы можете продемонстрировать свои навыки и умения, силу духа и стойкость характера. В 2023 году чемпионат прошел под девизом "Возможности без границ". Вы этот девиз подтверждаете своим профессиональным мастерством, умением преодолевать трудности и способностью личным примером вдохновлять других людей", – сказал Александр Моор.

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# Абилимпикс , Александр Моор

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