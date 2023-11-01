В Тюмени Всероссийский день самбо отметят соревнованиями

| Фото: Тюменское областное РО ОФ-СОО «ВФС» | Фото: Тюменское областное РО ОФ-СОО «ВФС»

150 юношей 11-12 лет из Тюмени, Ишима, Упорово, Нижней Тавды и Заводоуковска примут участие в соревнованиях по самбо, которые пройдут на базе Легкоатлетического манежа в Тюмени 17 ноября.

Состязания приурочены ко Всероссийскому дню самбо, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий 16 ноября Всероссийским днем самбо. В этом году данный вид спорта отмечает свое 85- летие, и мы решили отметить юбилей соревнованиями. Это поможет спортсменам получить соревновательный опыт, познакомиться с единомышленниками из других районов и встретиться с уже знакомыми борцами. А также ребята смогут получить или повысить спортивные разряды", - сказал главный судья соревнований Руслан Кунакбаев.

Ребята посоревнуются в 10 весовых категориях в личном и командном зачетах.