В Тюменской области обозначился тренд на небольшие участки для строительства усадеб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренд на небольшие участки для строительства усадеб обозначился в Тюменской области. Если десять лет назад больше были популярны наделы от 10 соток и более, то с периода пандемии – до шести соток.

По словам директора по развитию компании "Сити строй" Алексея Зальтова, сейчас в работе много участков и в четыре сотки. И это самая понятная тенденция.

"Раньше участок до 10 соток покупатели даже не считали серьезным вложением. Но земли на всех не хватает, она с каждым годом дорожает и маленькие нарезки сейчас пользуются довольно большим спросом. Например, мы строим несколько домов на участках по четыре сотки, и это не редкость в регионе", - сказал эксперт.

Он уточнил, что даже на четырех сотках заказчики размещают все, что им необходимо для жизни: дом, баню, теплицу.

А вот другой тренд, который лишь усилился за прошедшее десятилетие, – востребованность земель под индивидуальное жилищное строительство на Московском и Ирбитском трактах. По мнению Алексея Зальтова, это флагманы загородки. Однако нас ожидает смена тренда, поскольку спрос на них начал снижаться из-за растущей цены. Все больше желающих построить дом по Салаирскому направлению, на Старотобольском и Велижанском трактах.

Из других наблюдений по рынку строительства загородного жилья – смена материалов и технологий. Если в 2013 году редко кто знал про фундамент из монолитной плиты, то сейчас ее используют даже в большем количестве строек, чем свайно-ленточный. А цокольный этаж стал из-за подорожания материалов совсем не выгодным. Вместо кирпичей стены возводят из газоблоков с утеплением, а фасады более популярны штукатурные.

"Раньше в кровле золотым тюменским стандартом считалась классика - металоочерепица. Это продолжалось до 2020 года, пока цены на металл не выросли в два раза. Многие строители были вынуждены перейти на гибкую черепицу и не пожалели. Набирают популярность и плоские кровли. Дома в стиле хайтэк все чаще заказывают клиенты", - уточнил Алексей Зальтов.

Изменились и приоритеты по выбору проекта для строительства частных домов. 10 лет назад главными была планировка и цена, а последние три года топ требований возглавляют также цена, но дизайн и архитектура, комплектация и материалы. Это говорит о том, что заказчики имеют четкое понимание о том, каким должен быть дом их мечты.

Оксана Корнеенкова