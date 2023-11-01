Мемориальную доску Геннадию Куцеву открыли на здании ТюмГУ

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Мемориальную доску в честь ректора ТюмГУ, доктора философских наук, профессора, члена Российской академии наук, заслуженного деятеля науки РФ Геннадия Куцева открыли на здании Тюменского государственного университета на улице Семакова, 18. Под его руководством университет стал центром образовательной системы Западно-Сибирского региона, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Геннадий Куцев был ректором ТюмГУ с 1981 по 1987 и с 1992 по 2007 годы. За годы трудовой деятельности профессор написал более 200 печатных работ. Он является автором первого в стране электронного учебника по социологии с мультимедийным сопровождением. Геннадий Куцев неоднократно награждался высокими государственными наградами за вклад в развитие системы образования и инновационную деятельность.

"Это был уникальный человек, в нем сочеталось множество качеств. Уникальность заключалась в том, что он был ученым, занимался исследовательской деятельностью, взращивал докторов наук. Благодаря Геннадию Филипповичу открывались корпуса университета, появлялись различные специальности. Таких людей, как он, я не знаю", - сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Заместитель главы города Дина Горковец отметила, что говорить о заслугах Геннадия Куцева можно бесконечно, ведь он внес значительный вклад в развитие науки и высшего образования.

"Но делом всей его жизни, без сомнений, действительно стало становление Тюменского государственного университета. Я сама выпускница этого университета, получала образование как раз в те годы, когда Геннадий Филиппович был ректором. С признательностью и благодарностью принимаю тот факт, что его имя будет увековечено, каждый студент и преподаватель, тюменцы и гости города не оставят доску без внимания", – уверена она.

Полотно с мемориальной доски сняли сын Геннадия Куцева Алексей и Иван Романчук.