Почти 7 тыс. студентов тюменских вузов подали заявки на олимпиаду "Я - профессионал"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменская область вошла в топ-30 по числу регистраций на VII сезон олимпиады студентов "Я – профессионал". Заявку на участие подали 6 тыс. 983 студента вузов Тюменской области. Всего за 49 дней поступило 848 тыс. 988 заявок, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" побила свои собственные рекорды. Число регистраций превышает наши предыдущие показатели. Студенты Тюменской области проявили наибольший интерес к направлениям "Программирование и информационные технологии", "Математика" и "Нефтегазовое дело". Наша главная цель – предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения", – сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара.

В Тюменской области самыми активными стали студенты ТюмГУ - 3 тыс. 369 регистраций, ТИУ - 1 тыс. 850, ГАУ Северного Зауралья - 650.

Отборочный этап олимпиады пройдет с 17 ноября по 3 декабря. В рамках олимпиады лучшие участники смогут получить премию до 300 тыс. рублей, возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса, а также пройти стажировку в лидирующих компаниях страны, воспользовавшись карьерным порталом проекта.