Тюменских школьников приглашают на конкурс "Высший пилотаж"
Школьников Тюменской области с 8 по 11 классы приглашают принять участие в конкурсе исследовательских и проектных работ "Высший пилотаж". Он рассчитан на тех, кто делает первые шаги в науке и проектной деятельности и хочет получить профессиональную экспертную оценку своей работы.
Подать заявку можно до 26 ноября по ссылке, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.
Конкурс пройдет по нескольким трекам: "Биология", "Бизнес-информатика", "Психология", "Предпринимательство", "Лингвистика", "Химия", "Физика", "Технические и инженерные науки", "Computer Science".
Участники, показавшие высокие результаты в выбранном направлении регионального конкурса, приглашаются на заключительный этап. Победителей и призеров ждут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в НИУ "Высшая школа экономики", а также возможность получения гранта президента РФ.