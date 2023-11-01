Тюменских школьников приглашают на конкурс "Высший пилотаж"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьников Тюменской области с 8 по 11 классы приглашают принять участие в конкурсе исследовательских и проектных работ "Высший пилотаж". Он рассчитан на тех, кто делает первые шаги в науке и проектной деятельности и хочет получить профессиональную экспертную оценку своей работы.

Подать заявку можно до 26 ноября по ссылке, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Конкурс пройдет по нескольким трекам: "Биология", "Бизнес-информатика", "Психология", "Предпринимательство", "Лингвистика", "Химия", "Физика", "Технические и инженерные науки", "Computer Science".

Участники, показавшие высокие результаты в выбранном направлении регионального конкурса, приглашаются на заключительный этап. Победителей и призеров ждут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в НИУ "Высшая школа экономики", а также возможность получения гранта президента РФ.