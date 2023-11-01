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Музыканты и артисты выступят на площадке Тюменской области выставки "Россия"

Общество, 13:16 17 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Лучшие музыканты, танцоры, актеры, комики Тюменской области представят регион на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Культурная программа дня региона запланирована на 24 ноября и пройдет в павильоне 75.

Гостей ждет музыкальное шоу с участием Юрия Медяника, мультимедийный спектакль театра "Гелиос", выступление команды КВН "Союз", шоу с созданием картины в технике филумизм от художника Игоря Рязанцева, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Кроме того, на уличной сцене выступят театр "Мимикрия", фольклорный ансамбль "ЯромилЪ". Гостям представят перфоманс "Молекулы". В павильоне "Наша культура" состоится творческая программа с участием коллектива "ЯромилЪ", струнного оркестра "Камерата Сибири", музыкальной креативной проектной лаборатории "МузЛаб" и художницы Альфеи Мухаметовой.

С гастрономической программой дня Тюменской области на ВДНХ можно ознакомиться здесь.

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