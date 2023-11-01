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Гимн и символ молодежи создают в Тюменской области

Общество, 18:37 19 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гимн и символ молодежи создают в Тюменской области. Работают над ними пятеро экспертов творческой лаборатории "Премьера". Один из них автор песен для Анны Асти, Алсу и Иванушек International Егор Головацкий.

"Эксперты "Премьеры" — профессионалы своего дела с многолетним опытом работы. Мы подобрали специалистов так, чтобы их компетенции отвечали потребностям участников. Уверена, вместе получится создать уникальный продукт и в будущем показать его молодежи всего мира", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель лаборатории Анастасия Егорова.

На выходе получится настоящий театральный номер, с постановкой которого поможет профессор кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец. А с хореографией - участница танцевального проекта на ТНТ и педагог-хореограф Ирина Реформацкая.

Вместе с экспертами направления "Дизайн и кастомайзинг": основателем брендингового агентства "Лайтшоп" Александром Назаровым и педагогом по дизайну Дианой Окаевой тюменцы придумают, как изобразить символ молодежи Тюменской области.

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