Гимн и символ молодежи создают в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гимн и символ молодежи создают в Тюменской области. Работают над ними пятеро экспертов творческой лаборатории "Премьера". Один из них автор песен для Анны Асти, Алсу и Иванушек International Егор Головацкий.

"Эксперты "Премьеры" — профессионалы своего дела с многолетним опытом работы. Мы подобрали специалистов так, чтобы их компетенции отвечали потребностям участников. Уверена, вместе получится создать уникальный продукт и в будущем показать его молодежи всего мира", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель лаборатории Анастасия Егорова.

На выходе получится настоящий театральный номер, с постановкой которого поможет профессор кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец. А с хореографией - участница танцевального проекта на ТНТ и педагог-хореограф Ирина Реформацкая.

Вместе с экспертами направления "Дизайн и кастомайзинг": основателем брендингового агентства "Лайтшоп" Александром Назаровым и педагогом по дизайну Дианой Окаевой тюменцы придумают, как изобразить символ молодежи Тюменской области.