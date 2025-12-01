Тюменские кардиологи помогли пациенту с опасной патологией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

53‑летний мужчина обратился в ОКБ №2 с жалобами на слабость, боли в грудной клетке и общее плохое самочувствие. По его словам, ему ещё в молодом возрасте был выставлен диагноз — дилатационная кардиомиопатия, при которой все камеры сердца расширены, пишет департамент здравоохранения Тюменской области.

"В условиях отделения мы провели необходимые исследования и выявили жизнеугрожающее состояние — желудочковую тахикардию. Пациенту в срочном порядке были даны медикаментозные препараты, которые восстановили ритм сердца. Для наблюдения дальнейшего состояния было принято решение о госпитализации в кардиологическое отделение ОКБ № 2", — рассказала врач‑кардиолог Екатерина Шадринцева.

Консервативное лечение помогло временно, но врождённая патология спровоцировала новый приступ аритмии. Кардиологи быстро провели электроимпульсную терапию — ритм восстановлен, состояние стабилизировано.

"Сейчас мужчина выписан, и ввиду жизненно опасной патологии мы выписали направление пациенту на проведение оперативного вмешательства по установке имплантируемого кардиовертера‑дефибриллятора", — поделился заведующий кардиологическим отделением Михаил Устьянцев.