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Тюменский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по AI

Общество, 14:50 19 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ученик 11 класса Физико-математической школы Тюмени Игорь Дышлевский стал призером Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Диплом второй степени ему вручил Министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Олимпиада для учеников 8-11 классов проходила в три этапа и состояла из заданий в области разработки и применения интеллектуальных алгоритмов и моделей обработки больших данных. В финале, который состоялся в Иннополисе, приняли участие 50 человек.

Напомним, Игорь Дышлевский разработал систему распознавания лиц. Ее школьник весной представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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# искусственный интеллект , олимпиада , Сергей Кравцов

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