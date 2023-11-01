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Тюменцы представят опыт работы с зарубежными партнерами в Югре

Экономика, 18:18 20 ноября 2023

t.me/promugra

Опыт совместного участия предпринимателей Тюменской области и ХМАО - Югры в зарубежных бизнес-миссиях представит делегация Торгово-промышленной палаты Тюменской области на Югорском экономическом форуме 20-23 ноября.

"Напомним, такой опыт компании получили недавно, организовав работу совместного стенда в рамках XXV Центрально-Азиатской международной выставки "Пищевая промышленность", прошедшей в Казахстане. Также поделимся опытом реализации образовательных программ для предпринимателей и сотрудничеством с центром "Мой бизнес"", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель PR-направления ТПП Дмитрий Утьев.

Вместе с ним регион на форуме представляют заместитель директора центра ВЭД Мария Белослудцева и руководитель центра дополнительного образования ТПП Лилия Загваздина.

Трехдневная программа форума имеет направления: форумы МСП, ГЧП и конференция "Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири". В числе спикеров заявлены министр экономического развития РФ Максим Решетников, полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, глава "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук.

Анжела Лебедева

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# ТПП Тюменской области , экономический форум , Югра

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