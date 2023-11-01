Тюменские волонтеры 55+ выступают коучами на международной выставке-форуме "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Серебряные волонтеры представляют авторские проекты активного долголетия в День Тюменской области в павильоне С на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ 24 ноября.

По словам начальника отдела по содействию активному долголетию регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Валерии Приветкиной, в Москву привезли два флагманских проекта, которые реализуются на территории Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый – "Бабушкин воркаут", здесь представлено три больших направления: фитнес-танцы, ушу и кенгу джампс. Это значит "прыжки кенгуру" – новый высокоинтенсивный план тренировки по аэробике, которая проходит в специальной обуви на пружинящей платформе. Каждый желающий, надев такую обувь, сможет проверить свои силы.

Для участников выставки волонтеры проводят показательное выступление по практике китайской гимнастики цигун, а также мастер-класс "Тайцзицюань" - внутренний стиль ушу. Рассказывают о роли тайцзи в оздоровлении организма. Также проводят лайт-разминку, показательные выступления и мастер-классы и по остальным дисциплинам.

В ушу и тайцзицюань Елена Толстых уже 15 лет, для нее это философия и образ жизни. В этих направлениях все ее ожидания соединились единое целое: "Гостям покажем оздоровительный комплекс цигун, который по сути является жемчужиной китайской культуры. Это тюменская изюминка, она представлена только нашим регионом. Чаще люди работают на уровне цигун, мы шагнули чуть дальше, пошли в сторону изучения комплексов. Это очень сложно – проращивание новых нейронных связей, освоение координационных движений".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Второй – "Гиды 55+.Перезагрузка" – это наши серебряные волонтеры, которые самостоятельно разрабатывают и проводят экскурсии. Они покажут театрализованное краеведческое представление от проекта "Сказание о черном золоте земли Тюменской!" по мотивам пьесы в стихах тюменского поэта Анатолия Глебова "Долгая дорога Тюменской нефти"", - рассказала Приветкина.

Добавим, проекты разработаны при участии Благотворительного фонда "Старшее поколение и Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Инициативы соответствуют основным направлениям национального проекта "Демография".

Инна Кондрашкина, Николай Ступников