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Ольга Кузнечевских: Тюменская область — это моя родина

Общество, 14:37 24 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Как тесно может быть связана судьба человека и его предков с родным краем, поделилась вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, посетившая стенд региона на выставке-форуме "Россия".

"Тюменская область — это моя родина, родина моих родителей, здесь родились мои деды. Я много вложила в нее, очень много получила от нее. Это всё, что есть у меня, поэтому я обожаю свою область. Всю свою жизнь я здесь прожила", — отметила она.

День Тюменской области стартовал на международной выставке "Россия" в Москве 24 ноября. В течение дня гости форума познакомятся с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона. Посетители "окунутся" в термальные источники, отведают аутентичную кухню времен Ершова и Распутина, насладятся культурой, творчеством и мастерством ведущих коллективов области.

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# ВДНХ , выставка , Ольга Кузнечевских , Тюменская область

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