Фотогалерея: открытие Дня Тюменской области на международной выставке "Россия" в Москве
Общество, 14:26 24 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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День Тюменской области стартовал на международной выставке "Россия" в Москве 24 ноября. Полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор дали старт мероприятию.
В течение дня гости форума познакомятся с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона.