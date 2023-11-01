Фотогалерея: открытие Дня Тюменской области на международной выставке "Россия" в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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День Тюменской области стартовал на международной выставке "Россия" в Москве 24 ноября. Полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор дали старт мероприятию.

В течение дня гости форума познакомятся с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона.