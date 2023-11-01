Владимир Якушев и Александр Моор дали старт Дню Тюменской области на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фотогалерея: открытие Дня Тюменской области на международной выставке "Россия" в Москве

Тюменская область, наряду с Ямалом и Югрой, является энергетическим сердцем нашей страны. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, приветствуя гостей международной выставки "Россия" в День Тюменской области 24 ноября.

"Приветствую Тюменскую область, желаю успешной работы, хороших, добрых впечатлений и эмоций, - подчеркнул полпред. – На выставке представлены достижения всех наших субъектов и те задачи, которые регионы ставят на будущее. Стенды посвящены молодежи, на них отражена и позиция регионов, направленная на поддержку семейных ценностей".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Владимир Якушев добавил, что субъекты УФО презентуются уже третий день. Стенды регионов пользуются огромной популярностью, интерес к округу высокий. И им действительно есть что показать.

О Тюменской области, ее роли в российской и мировой истории и о том, почему обязательно нужно посетить регион, влюбиться в него и возможно остаться тут жить, рассказал губернатор Александр Моор.

"Тюменская область входит в состав Уральского федерального округа, но это часть Сибири. Тюмень – первый русский город Сибири, основанный в 1586 году. А Тобольск по праву считается жемчужиной Сибири. Здесь построен первый храм Сибири, единственный за Уралом каменный кремль и много других прекрасных объектов", - отметил губернатор.

Александр Моор рассказал о великих людях и событиях в истории региона и о том, что еще можно узнать на стенде региона, который будет работать до 12 апреля 24 года. Губернатор пригласил всех окунуться в тюменские термальные источники, которых насчитывается более 20. И напомнил, что в Тюмень из Москвы можно долететь всего за 2,5 часа.

Губернатор также подчеркнул, что многие достижения, которые есть сегодня на счету Тюменской области, стали возможными благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Добавим, в ближайшее время Владимир Якушев и Александр Моор проведут экскурсию по стенду Тюменской области для группы детей из Краснодона.

Любовь Голышева