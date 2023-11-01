Тюменские журналисты готовят уникальный контент о международной выставке в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальный контент готовят журналисты Тюменской области о международной выставке “Россия” в Москве.

Почти 40 журналистов, фотографов, операторов из 25 федеральных, региональных и районных средств массовой информации готовятся к официальному открытию дня Тюменской области на выставке-форуме “Россия” 24 ноября.

Накануне события для них провели экскурсию по павильону, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.