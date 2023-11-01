Субъекты Уральского федерального округа второй день презентуют на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Субъекты Уральского федерального округа второй день представляют свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Эта выставка была организована по поручению и инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Второй день на выставке работают субъекты Уральского федерального округа. Вчера презентовали Курган и Челябинскую область. 23 ноября – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ", – сказал полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, приветствуя гостей выставки "Россия".

Он добавил, что Уральский федеральный округ отличается тем, что три субъекта –Курганскую, Свердловскую и Челябинскую области – относят к Среднему и Южному Уралу, Зауралью. А Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа к Западной Сибири.

Урал – это становой хребет страны. Когда мы говорим о Югре и Ямале, называем их энергетическим сердцем России, заявил Владимир Якушев.

"Огромные запасы углеводородного сырья, прекрасные города, развитая социальная инфраструктура и люди, которые живут на территории двух субъектов. Все те богатства, которые были найдены здесь, не смогли бы служить народу, если бы не работа людей на разных этапах истории. Мы обязательно должны помнить о ветеранах, которые начинали осваивать недры Западной Сибири. Должны говорить и о том поколении, которое работает и обеспечивает ресурсами всю страну", – добавил полпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Отметим, 24 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" представят достижения Тюменской области. Всех гостей огромного интерактивного стенда региона встречает гостей большее сердце. На фасаде конструкции посетители могут рассмотреть карту России, собранную из найденного в тюменских лесах мха. Прогуливаясь по стенду, они узнают больше об экономике, термальных источниках, деревянном зодчестве и многом другом.

Инна Пахомова