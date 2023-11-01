Более 102 тысяч человек посетили стенд Тюменской области на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 102 тысяч человек побывали на экспозиции Тюменской области на международной выставке "Россия" с первого дня открытия, 4 ноября. Ежедневно до 10 тыс. гостей знакомятся с достопримечательностями и достижениями региона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила одна из кураторов стенда Екатерина Сталевская.

"К нам заходят гости из разных регионов. Много москвичей. Часто, кстати, приходят тюменцы. Все радуются, отмечают насыщенность выставки. И подчёркивают наше радушие и гостеприимство, открытость", - отметила Екатерина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гости стенда Тюменской области интересуются туризмом, в частности термальными источниками, говорит экскурсовод Илья Толстов.

"Посетители от нас впервые узнают, что Тюмень - столица термальных источников. Также они задают вопросы, связанные с нашими знаменитыми людьми, спрашивают о Менделееве. Также некоторые удивляются, узнав, что Сергей Собянин родился на севере Тюменской области. Одним словом, Тюмень - земля больших людей", - подчеркнул экскурсовод Илья Толстов.

Сердце при входе в экспозицию Тюменской области привлекает внимание гостей. Они спрашивают, почему именно этот элемент.

"По официальным данным, девять из десяти тюменцев признались в любви к региону. Поэтому сердце выбрано не случайно", - сказал Илья.

Кураторы, экскурсоводы стенда Тюменской области готовятся к наплыву посетителей 24 ноября, на выставке пройдёт день региона.

Анжела Лебедева