Владимир Якушев: нацпроект "Безопасные и качественные дороги" является наиболее важным для граждан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Социологические опросы говорят сегодня о том, что национальный проект "Безопасные и качественные дороги" является наиболее важным для граждан.

Об этом полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил в ходе на специальной экспертной сессии "Инфраструктурная политика: достижения новой России и вызовы будущего", которая проходит в рамках международной выставки-форума "Россия" 23 ноября.

В частности, по его словам, категорически важным объектом является дорога "Восток", которая свяжет Москву и Казань и пройдёт через Тюменскую область.

Напомним, трасса М-12 "Восток" в 2024 году дойдет до Екатеринбурга, к 2025 будет в Тюмени.

Магистраль обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, Татарстаном, Башкортостаном и Чувашией.

Также Владимир Якушев обратил внимание на особую роль инфраструктурных кредитов, дающих возможности регионам развивать и совершенствовать свою дорожную систему.

Николай Ступников