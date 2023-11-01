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Владимир Якушев: нацпроект "Безопасные и качественные дороги" является наиболее важным для граждан

Политика, 13:07 23 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Социологические опросы говорят сегодня о том, что национальный проект "Безопасные и качественные дороги" является наиболее важным для граждан.

Об этом полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил в ходе на специальной экспертной сессии "Инфраструктурная политика: достижения новой России и вызовы будущего", которая проходит в рамках международной выставки-форума "Россия" 23 ноября.

В частности, по его словам, категорически важным объектом является дорога "Восток", которая свяжет Москву и Казань и пройдёт через Тюменскую область.

Напомним, трасса М-12 "Восток" в 2024 году дойдет до Екатеринбурга, к 2025 будет в Тюмени.

Магистраль обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, Татарстаном, Башкортостаном и Чувашией.

Также Владимир Якушев обратил внимание на особую роль инфраструктурных кредитов, дающих возможности регионам развивать и совершенствовать свою дорожную систему.

Николай Ступников

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# Владимир Якушев , национальный проект Безопасные и качественные дороги , трасса Восток

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