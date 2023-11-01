Мастер-классы, интерактивы и гастрономические презентации ждут гостей выставки "Россия" в день Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Две площадки "Наша культура" и "Дом российской кухни" будут работать в день Тюменской области в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 24 ноября. Для гостей подготовили различные мастер-классы, танцевальные флешмобы, презентации блюд, викторину и образовательные лекции, сообщает пресс-служба "VisitTyumen".

На площадке в павильоне "Наша культура" для гостей проведут мастер-классы по рисованию нефтью, по ковроткачеству, по косторезному мастерству. В честь Открытия термального сезона в Тюменской области пройдет танцевальный флешмоб. Также организаторы подготовили для презентацию туристического потенциала Тюменской области от руководителя Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов, интерактивы, викторины для посетителей с розыгрышем призов.

На площадке в павильоне "Дом российской кухни" для гостей выставки пройдет блок "Тюменские гастрооткрытия", где представят ямщицкую селянку с тремя видами мяса, грибами и трюфельным маслом, сырчики рождественские с медом, напиток с шиповником и барбарисом и другое. В блоках "Гастроистории от Григория Распутина", "Крестьянский ужин для Петра Ершова" и "Гастроистории от Дмитрия Менделеева" присутствующие узнают о гастрономических предпочтениях Распутина, Менделеева и Ершова.

В блоке "Купеческие традиции" желающие могут послушать лекцию о Купечестве в Тюменской области, поучаствовать в мастер-классе по завариванию чая от потомка "Чайного короля" купца Колокольникова. В завершении гости выставки смогут попробовать себя в приготовлени коктейлей на основе сибирских наливок – Taiga Spirit, Gentle Siberia и узнать об уникальной профессии "Настоечный Сомелье".