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Волонтеры 55+ Тюменской области презентуют свои проекты на выставке-форуме "Россия"

Общество, 11:20 19 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Волонтеры 55+ презентуют свои проекты на выставке-форуме "Россия" в Москве. Секретом активного долголетия по-тюменски активисты "Гиды 55+. Перезагрузка" и "Бабушкин воркаут" в день Тюменской области - 24 ноября представят регион на стенде Минтруда, сообщает информационный центр областного правительства.

"Мы хотим показать, что Тюмень — это место, где каждый человек может реализовать себя. Наш проект готов вдохновить на новые свершения людей старшего возраста", - подчеркнула лидер проекта "Бабушкин воркаут" Татьяна Мирошниченко.

Активисты проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" научат посетителей профессии экскурсовода. Как профессионально работать с аудиторией, писать сценарии для мероприятий, искать уникальную и достоверную информацию.

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# серебряные волонтеры , туризм , школа долголетия

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