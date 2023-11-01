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Александр Новак: "Дом полимеров" СИБУРа дает возможность доступно рассказать людям о нефтегазохимии

Экономика, 14:15 20 ноября 2023

t.me/government_rus

"Дом полимеров" СИБУРа на Международной выставке "Россия"– это самый масштабный научно-образовательный проект о нефтегазохимии в России. Он посвящен роли отрасли в жизни людей, в частности, ее главному продукту – инновационным материалам.

Об этом сказал вице-премьер Александр Новак во время посещения объекта в павильоне № 12 на ВДНХ.

"Важно простым языком и на простых примерах, как в этом павильоне, рассказывать людям о нефтегазохимии. О том, как используется химическая продукция в нашей обычной бытовой деятельности. Здесь подняты и вопросы экологии. Поздравляю, хороший павильон, вызывает большой интерес и будет пользоваться успехом", – отметил Новак.

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Полимеры СИБУРа направляются на компоненты для смартфонов и компьютеров, упаковку, обувь, медицинское оборудование, утеплители, трубы для ЖКХ и многое другое.

Сотрудники компании СИБУР примут участие в работе "Дома полимеров", проведут мастер-классы, расскажут школьникам и студентам о преимуществах работы в нефтегазохимической отрасли, карьерных перспективах в компании.

"Дом полимеров" может посетить любой желающий на выставке "Россия", которая проходит в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Стенд СИБУРа расположен в павильоне № 12 на ВДНХ. На экскурсию можно записаться на сайте Russ Pass.

После завершения работы выставки пространство павильона планируют реконструировать, а экспозицию расширить. "Дом полимеров" продолжит работу как научно-образовательное пространство, сообщает правительство РФ.

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# выставка , полимеры , СИБУР

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