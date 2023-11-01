Селянкой по рецепту 1904 года, супом Распутина и другими тюменскими блюдами угостят на выставке "Россия"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Селянка по рецепту 1904 года, которую подавали ямщикам, любимый Григорием Распутиным сливочный суп из трески с имбирем и многое другое представят на дне региона в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Москве 24 ноября. Блюда сибирской кухни уже оценили тюменские журналисты 14 ноября.

Помочь подготовить презентацию региона на выставке руководство Агентства туризма и продвижения Тюменской области пригласило организатора исторических ужинов в Тюмени Лидию Носову. Она более пяти лет исследует локальную гастрономию. Воплотили старинные рецепты шеф-повара заведений областной столицы.

Гастрономическая программа будет построена на историческом контексте. Вместе с поварами на день региона отправятся четыре гида в нарядах горожанок прошлого, два сотрудника музеев в образе ученого Дмитрия Менделеева и Григория Распутина.

"Мы составляем сценарий с тем, чтобы погружать в исторический контекст, и рассказывать, почему выбрали именно эти блюда, разбавлять обстановку юмором", – добавила Лидия Носова.

Первый блок "Гастроисследование" или "Гастрораскопки" – общий. В него включены блюда, так или иначе связанные с Тюменью. Здесь – ямщицкая селянка, икряники, которые готовили все, кто ловил речную рыбу, сырчики, являвшиеся традиционным рождественским блюдом, и блинчатые пироги.

Остальные сеты составили из блюд, которые связаны со знаменитыми персонами, – Григорием Распутиным, Дмитрием Менделеевым и Петром Ершовым.

В частности, гости смогут попробовать любимые блюда Дмитрия Менделеева. Это хрусты из гречневой крупы с тремя видами икры, гречишные блины с жульеном из зайца и моченой брусникой, вареники из черемуховой муки с черникой, кедровым орехом, декорированные сусальным золотом и вареньем из шишки.

"Менделеев был гурманом. Любил вкусно покушать, много экспериментировал. Есть такое поверье, что ему понравился один рецепт. И больше месяца он апробировал его на своей семье. Очень любил вареники, блины, икру. Рецепты мы, конечно, адаптировали под нашу эпоху, чтобы был интересный визуал. А вкусовые составляющие сохранили, что были раньше", – сказал бренд-шеф ресторанов сети "Mesto-Gusto" Александр Бородулин.

Лидия Носова уверена, что многие из этих блюд можно ввести в меню ресторанов. Так, сырчики и селянку она называет самыми недооцененными, яркими. "Селянка была любимым блюдом ямщиков. Они получали его первым, когда замерзшие заходили в любой трактир и не могли даже слова сказать. Сырчики – традиционное рождественское блюдо. Это шарики или лепешки из сладкого творога, которые грызли замороженными", – уточнила Лидия Носова.

Гастрономическая программа пройдет 24 ноября с 12 до 20 часов. Сначала гостям презентуют основной блок, затем – по персонам. Ближе к концу дня состоится чаепитие, на котором будут присутствовать потомки купцов Колокольниковых. По регламенту повара приготовят по 50 порций каждого блюда.

Вход в павильон "Дом российской кухни" на дегустацию свободный. Персонал будет разносить порции в специальной посуде в зале с посетителями.

Кроме того, на время работы выставки Агентство туризма и продвижения Тюменской области предложило рестораторам, которые работают на ВДНХ постоянно, интегрировать блюда сибирской кухни. Как рассказал руководитель агентства Дмитрий Пухов, бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области Давид Хачатрян уже неделю провел с ними. Так, в кофейне LeoCoffee появится сибирский завтрак – сугудай из муксуна на дранике, кофе с нефтью. Заведение "Спецбуфет" создает отдельную страницу меню, где также будут угощения, характерные для Тюменской области.

Напомним, наряду с другими регионами Российской Федерации Тюменская область представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия" с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Огромный интерактивный стенд встречает гостей большим пиксельным сердцем. На фасаде конструкции посетители могут рассмотреть карту России, собранную из найденного в тюменских лесах мха. Прогуливаясь по стенду, они узнают больше об экономике, термальных источниках, деревянном зодчестве и многом другом.

Инна Пахомова