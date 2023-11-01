На выставке "Россия" транслируют диджитал-сериал об истории и экономике Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Диджитал-сериал, рассказывающий об истории и экономике Тюменской области, могут увидеть посетители стенда региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель региональной дирекции форума Юлия Халитова, посмотреть его можно в зоне "История и открытия".

"Специальный сериал позволяет в простом и привычном для молодежи формате рассказать про возможности региона для бизнеса и развития экономической сферы", — отметила Юлия Халитова.

Непростые годы Великой Отечественной войны, эпоха открытия черного золота, достижения и герои региона — обо всем повествуется в современном формате. Также здесь можно прочитать большую газету со статьями о том, как Ермак покорял Сибирь, как открыли первый газовый фонтан, о геологе-нефтянике Фармане Салманове.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стенд Тюменской области встречает гостей выставки-форума "Россия" большим пиксельным сердцем. На фасаде конструкции посетители могут рассмотреть карту России, собранную из найденного в тюменских лесах мха художницей Алевтиной Юрчак. Прогуливаясь по стенду, они узнают больше об экономике, термальных источниках, деревянном зодчестве, достижениях региона за последние годы.

Еще одна особенность стенда - необычное оформление пола. В нем сделаны вставки, в которые помещены прозрачные квадраты из эпоксидной смолы. В них видны природные богатства, все, что можно найти в тюменских лесах.

"Мох, шишки, листочки. Это позволяет посетителю познакомиться с природой региона. Все это собиралось вручную и заливалось нашими декораторами. Так как наш стенд полузакрытый, элементы оборудованы подсветкой. Они помогают составить маршрут, пройти путь развития региона", — добавила Юлия Халитова.

| Фото: Олег Ульянов | Фото: Олег Ульянов

Инна Пахомова