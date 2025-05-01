Более 500 юных талантов выступили на гала-концерте национального конкурса в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 дошкольников, школьников и студентов стали участниками гала-концерта первого областного межнационального конкурса "Достойные потомки великой России" в Тюмени. Мероприятие состоялось 25 мая на сцене Тюменского колледжа искусств.

Лучшие по итогам отборочных этапов творческие номера представили свыше 30 коллективов из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского, Казанского, Ярковского, Викуловского, Тобольского районов. Среди них - семейная театральная студия "Пилигрим" из Ишима, музыкально-хореографический театр "Калейдоскоп" из Тюмени, ансамбль танца "Виктория" из Казанского района, барабанщики Тюменского президентского кадетского училища, ансамбль народного танца "Калинка" из Ярковского района и многие другие.

Приветствуя участников гала-концерта, председатель Тюменского реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев отметил, что масштабное мероприятие объединило детей, их родителей, руководителей национальных автономий и творческих коллективов.

"Если человек с детства начинает познавать культуру своего народа, культуру тех, с кем он проживает, он становится добрее, в нем воспитывается чувство патриотизма и любви к Родине. В этом главное значение конкурса – через межнациональную культуру привить подрастающему поколению эти важнейшие качества", - сказал Евгений Воробьев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев отметил, что именно через творчество дети максимально быстро понимают те ценности, которые важны для нашего государства. "Это было очень талантливо. Уверен, что в следующем году мы поставим новый рекорд по количеству участников и победителей", - подчеркнул руководитель комитета.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, в течение апреля в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Тобольске проходили отборочные этапы конкурса. Участники в возрасте от 7 до 23 лет выступали в номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальное исполнение на национальных инструментах", "Художественное слово", "Моя Родина". Мероприятие объединило около 6 тысяч человек. Всего жюри предстояло оценить свыше 600 творческих номеров.

"Конкурс в этом году был многочисленным, представлены все муниципальные районы. В год 80-летия Победы основным стало патриотическое направление. Много великолепных номеров в номинации "Художественное слово", театрализованные постановки, которые без слез смотреть нельзя. Дети настолько прочувствованно и понимающе это все делали. Независимо от национальности они читали стихи, пели песни о Родине. Это были казахи, татары, ингуши и многие другие", - рассказала член жюри конкурса, директор Тюменского колледжа искусств, профессор Наталья Семешко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Значимым конкурс стал и для самих ребят. Своими впечатлениями поделилась ишимская школьница Полина Плеханова, представляющая местный ансамбль танца "Калейдоскоп". "Всегда интересно участвовать в таких конкурсах, - отметила она. - Позитивные эмоции, сцена, зрители, творческая среда – все это захватывающе. Мы представили танец "Довоюй, родной!". Он очень глубокий, душевный, актуальный, затрагивающий патриотическую тему".

Зрители увидели не только эстрадные, но и народные танцы - цыганский, казахский, чеченский, армянский, русский, татарский, украинский, узбекский. Прозвучали песни на русском, чувашском и немецком языках. Порадовали своими выступлениями юные казаки и кадеты.

В рамках гала-концерта состоялось и награждение лауреатов конкурса. Список победителей можно посмотреть по ссылке.

Областной межнациональный конкурс "Достойные потомки великой России" состоялся в рамках XXV областного национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга". Организаторы - комитет по делам национальностей Тюменской области и региональное отделение Ассамблеи народов России Тюменской области.

Любовь Голышева