В Уватском районе восстановили электроснабжение

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

В Уватском районе полностью восстановлено электроснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены из-за ветра и мокрого снега. Восстановительные работы завершили в 17 часов 19 минут.

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров поблагодарил сотрудников АО "Россети" и АО "СУЭНКО" за оперативную и слаженную работу по восстановлению электроснабжения.

Напомним, аварийное отключение произошло в с. Алымка, с. Красный Яр, с. Горнослинкино, п. Першино, с. Осинник, д. Солянка, д. Ищик, частичное отключение — в с. Демьянское и п. Туртас.