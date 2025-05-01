В Уватском районе восстановили электроснабжение
В Уватском районе полностью восстановлено электроснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены из-за ветра и мокрого снега. Восстановительные работы завершили в 17 часов 19 минут.
Глава Уватского района Вячеслав Елизаров поблагодарил сотрудников АО "Россети" и АО "СУЭНКО" за оперативную и слаженную работу по восстановлению электроснабжения.
Напомним, аварийное отключение произошло в с. Алымка, с. Красный Яр, с. Горнослинкино, п. Першино, с. Осинник, д. Солянка, д. Ищик, частичное отключение — в с. Демьянское и п. Туртас.