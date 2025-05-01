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В девяти населенных пунктах Уватского района устраняют аварии на электросетях

Общество, 11:33 25 мая 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Причины аварийного отключения электроэнергии устраняют в девяти населенных пунктах Уватского района. Аварии произошли из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Аварийное отключение случилось в с. Алымка, с. Красный Яр, с. Горнослинкино, п. Першино, с. Осинник, д. Солянка, д. Ищик, частичное отключение — в с. Демьянское и п. Туртас.

"Аварийные бригады АО "Россети" работают над выявлением и устранением причин на месте аварии. Ситуацию держу на личном контроле", — заявил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

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# аварии , электроэнергия

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